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Экс-тренер «Портимоненсе» Пессоа: «Рост Роши в тактическом плане был поразительным»

Экс-тренер «Портимоненсе» Пессоа рассказал о росте Роши в его команде
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер защитника ЦСКА Виллиана Роши в «Портимоненсе» Рикардо Пессоа в разговоре с «СЭ» высказался о прогрессе бразильца.

«Я был с Виллианом практически все время, пока он играл в «Портимоненсе». Он прибыл из клуба «Кова-да-Пиедади», выступавшего во Второй лиге, был игроком с впечатляющими физическими данными, очень сильным в воздухе, с отличными беговыми показателями. Но Роше нужно было «подтянуть» в некоторых аспектах, особенно в техническом и тактическом. И его рост в этих областях был поразительным. В «Портимоненсе» Виллиан играл на двух позициях — центрального полузащитника и защитника, но его позиция, на мой взгляд, — центральный защитник, потому что он очень агрессивный игрок, который силен в защите и борьбе один на один. Он развивался с нами до тех пор, пока не случился трансфер в ЦСКА, который мог случиться даже раньше, потому что у Роши было два сезона, в которых он оказывался одним из лучших игроков команды», — сказал Пессоа «СЭ».

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 33 матча вов сех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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