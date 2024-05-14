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Сегодня, 19:25

Экс-тренер «Портимоненсе» Пессоа: «Роша может заиграть в ведущих клубах Европы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер защитника ЦСКА Виллиана Роши в «Портимоненсе» Рикардо Пессоа в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о возможном продолжении карьеры бразильца в ведущих европейских чемпионатах.

«Честно, думаю, он способен на это. Роша ушел в клуб, который борется за титулы и участвовал в еврокубках. Проведя хороший сезон в таком большом клубе, как московский ЦСКА, я считаю, что у него есть все условия для того, чтобы сделать шаг вперед и попасть в один из европейских топ-клубов. Ведь Виллиан также доказал, что умеет адаптироваться к разным странам, чемпионатам и условиям. И, что не менее важно, Роша продолжает расти как игрок. Я верю, что для развития нет возрастного потолка. Роша продолжает становиться все лучше и лучше. Он играет на самом высоком уровне уже четыре-пять сезонов, всегда сохраняя постоянство, всегда являясь важной фигурой в стартовом составе. Виллиан все еще относительно молод, и он явно способен на это», — сказал Пессоа «СЭ».

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 33 матча вов сех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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