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Сегодня, 12:06

Экс-тренер сборной Армении Минасян считает, что Сперцяну стоит перейти в «Аякс»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян отреагировал на новость о том, что «Аякс» сделал предложение «Краснодару» о покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна за 9 миллионов евро.

«Конечно, Сперцяну стоит переходить в «Аякс». Все знают, что у них одна из лучших школ в Европе. Кроме того они больше всех футболистов продают топ-клубам. Их стиль игры полностью соответствует стилю Сперцяна. Они регулярно играют в Лиге чемпионов или в Лиге Европы, поэтому это будет хороший переход. Я много не следил за «Аяксом», но они считаются брендом и высококлассной командой. Это будет большим шагом, потому что он будет в поле зрения у европейских топ-клубов. Самое главное, что у Эдуарда большие шансы, чтобы быть основным футболистом. Я всегда говорил что ему нужно делать шаг за шагом. 9 миллионов евро? Могу сказать только, что Сперцян футболист с большим потенциалом. Он стоит тех денег, которые будут за него платить, это будет оправдано», — приводит слова Минасяна Metaratings.ru.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. В сезоне-2022/23 он сыграл за российский клуб в 41 матч, в которых забил 14 голов и сделал столько же результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-sbornoi-armenii-minasyan-spercyanu-stoit-pereiti-v-ayaks-ikh-stil-igry-emu-podkhodit-258142/
Вардан Минасян
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Аякс
ФК Краснодар
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