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РПЛ

21 января, 23:26

Экс-тренер сборной Игнатьев назвал имя одного из самых перспективных игроков России

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что трансфер Никиты Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив» поможет игроку и его новой команде.

Салтыков подписал контракт со московским клубом в январе 2024 года, но весеннюю часть сезона проведет в аренде в самарской команде.

«Крылья Советов» показывают хорошую и содержательную игру, Салтыков — один из тех, кто разукрашивает эту команду. У Никиты большие перспективы, он и в молодежной сборной хорошо себя проявлял, и в «Акроне». Второй момент — все эти ребята из «Крыльев Советов», которые перешли в «Локомотив» — Пиняев, Сарвели, Глушенков, примерно одинаково понимают футбол, у них много общего, благодаря чему Салтыкову будет гораздо проще адаптироваться и влиться в коллектив. Думаю, что это очень состоятельный переход, который поможет всем сторонам", — заявил Игнатьев «Гезете.ru».

Салтыков играет в составе «Крыльев Советов» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 17 игр РПЛ, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/21/22159855.shtml
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
Никита Салтыков
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