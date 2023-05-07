Экс-тренер сборной России Игнатьев объяснил, почему «Спартак» не сможет обыграть «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Спартак» не сможет обыграть «Зенит» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Со своей стороны «Спартак» захочет показать, что у них не все так безнадежно в игровом плане на этом отрезке времени. Это будет усиливать значимость игры. Но мне кажется, что это особо не отразится на конечном результате. «Зенит» победит в сложной игре, которая могла бы реабилитировать и поднять престиж «Спартака». Но старания и желания добиться положительного итога будет недостаточно для московского клуба. Больше сил, умения и стремления будет у «Зенита», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало игры в 18.00 по московскому времени.

«Зенит» досрочно станет чемпионом в случае победы над «Спартаком» или ничьей при условии потери очков ЦСКА в домашнем матче с «Оренбургом».