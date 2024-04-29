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Сегодня, 17:45

Экс-тренер сборной России Игнатьев оценил российский футбол

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о главной проблеме отечественного футбола.

«У нас не стало стабильности. Семин в свое время провел в качестве тренера 622 игры, Газзаев — 480. Следующий кто идет? Семак — 200. Ну и какая тут стабильность? Какой может быть результат у команд при такой частой смене тренеров? Как выстраивать серьезную работу, когда знаешь, что тебя выгонят? Это главная проблема российского футбола», — цитирует Игнатьева Legalbet.

После 26 туров в РПЛ «Зенит» под руководством Сергея Семака занимает первое место в таблице с 50 очками. У «Краснодара» такое же количество баллов и вторая строчка.

Источник: https://legalbet.ru/news/ignatev-nazval-glavnuyu-problemu-rossijskogo-futbola/
Сергей Семак
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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