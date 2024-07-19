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Сегодня, 12:51

Экс-тренер сборной России Игнатьев считает «Зенит» явным фаворитом чемпионской гонки РПЛ

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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Зенит» является главным фаворитом на победу в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Фаворитов несколько, ведь они выстраиваются не на бумаге, а на конкретных деяниях. «Зенит», конечно, имеет большое преимущество перед всеми командами: это подбор качественных футболистов, организационная структура клуба, финансовая база, хорошие трансферы — этого отнять нельзя. Поэтому у них должно в очередной раз все получиться. Также выделил бы «Краснодар», другие команды, которые задавали тон в прошлом сезоне. Я смотрел несколько контрольных матчей ЦСКА, отмечу, что команда стала посвежее, поагрессивнее и помобильнее.

Конечно, нельзя забывать про «Спартак» с новым тренером, это привнесет им новые мысли и идеи. Непременно в число фаворитов входит «Динамо», даже без тех игроков, которые не сыграют поначалу из-за отдыха или участия в международных турнирах. У бело-голубых хватит сил, чтобы создать здоровую конкуренцию. «Локомотиву» будет сложнее. Вглядываясь в их кадровые возможности, отмечу, что у них чуть хуже ситуация, чем в прошлом сезоне», — цитирует Игнатьева ТАСС.

Сезон РПЛ-2023/24 стартует 20 июля. Действующий чемпион «Зенит» в 1-м туре на выезде сыграет с «Крыльями Советов».

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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