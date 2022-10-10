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Сегодня, 15:45

Экс-тренер сборной России: «Игроки «Зенита», «Спартака» сейчас кайфуют на поле. А динамовцы мучаются»

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-тренер сборной России, бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Динамо» в нынешнем сезоне.

— Многие критикуют «Динамо» Йокановича. По делу?

— Начнем с того, что команда оказалась не готова к сезону функционально. Потому и заваливала постоянно вторые таймы. Плюс при новом тренере поменялась игра. Она стала более осторожной, с акцентом на оборону — возможно, не всем футболистам это по душе. Приходится перестраиваться. Вот смотришь на сегодняшний «Зенит», «Спартак», и видно — ребята кайфуют на поле. А динамовцы мучаются.

— Это печально.

— Но я уверен, скоро все наладится! Новички сыграются, поймут требования Йокановича — и «Динамо» засверкает новыми красками. Состав у него настолько мощный, что команда обречена на успех.

— Из новичков главное разочарование — Норманн?

— Ну, сейчас это бледная тень ростовского Норманна. Допускает много ошибок в передачах, не всегда вовремя возвращается назад. Правда, он и в «Ростове» иногда привозил голы. Зато норвежцу не было равных по объему работы, успевал везде. И подчищал, и накрывал, и отдавал... В «Динамо» этого пока не видим. Но футболист качественный, должен прибавить.

Максим Глушенков и&nbsp;Роман Зобнин. Почему «Спартак» пока не конкурент «Зениту», мучения «Динамо», деградация «Локо». Интервью экс-тренера сборной России

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Сергей Балахнин
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