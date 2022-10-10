Экс-тренер сборной России: «Такой защитник, как Кайо, — подарок для нападающего»

Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин в интервью «СЭ» прокомментировал волевую победу «Ростова» над «Краснодаром» в 12-м туре РПЛ (3:2).

— Когда к перерыву «Ростов» неожиданно горел «Краснодару» 0:2, в камбэк верили?

— Скажем так — исходя из того, как складывался матч, я понимал, что для «Ростова» ничего не потеряно. Но если бы не Сильянов, в начале второго тайма выбивший мяч из пустых ворот после удара Сперцяна... При счете 3:0 «Краснодар» бы игру уже не отдал.

— Что стряслось с обороной ростовчан в первом тайме?

— Да они сзади регулярно допускают ошибки! Хотя чудовищный привоз Глебова не поддается логическому объяснению. Парень опытный, капитан, привлекается в сборную — и вдруг такой ляп, обернувшийся голом Олусегуна уже на 9-й секунде. А второй гол? Сперцян спокойно проходит полполя, никто его не встречает, пас Кордобе, тот в штрафной совершенно один... У «Ростова» в защите столько провалов! Повезло, что «Краснодар» всего два мяча забил.

— Так за счет чего удалось перевернуть игру?

— Спасибо Кайо. Такой защитник — подарок для нападающего. И враг для своей команды... В очередной раз на ровном месте придумал удаление и пенальти. Ну куда ты прыгаешь?! Зачем? Тебя же партнер страхует. Абсолютно неоправданный фол! «Краснодар» остался в меньшинстве, «Ростов» тут же поднажал. А потом еще и надежнейший Сафонов дрогнул. Пробил-то Миронов несильно, но вратарь пропустил под собой, в ближний угол.