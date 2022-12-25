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Тарханов: «Бердыев — опытнейший тренер. Думаю, «Сочи» возродится»

Мария Гусева
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Бывший член тренерского штаба сборной России Александр Тарханов отреагировал на официальное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Это опытнейший тренер, сейчас, наверное, занимается селекцией и структурой, — цитирует Metaratings.ru Тарханова. — Курбан Бердыев — опытный во всех делах, он и главным тренером работал, и функционером был. Думаю, «Сочи» возродится. Хотя, возможно, этот сезон будет переходным с целью формирования команды и игры».

Последним местом работы 70-летнего специалиста был иранский клуб «Трактор». Бердыев дважды становился чемпионом России с «Рубином», а также привел «Ростов» к серебряным медалям, но он не работал в РПЛ с 2019 года.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 25 очками в 17 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Александр Тарханов
Курбан Бердыев
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