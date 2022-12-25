Сегодня, 12:48
Бывший член тренерского штаба сборной России Александр Тарханов отреагировал на официальное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».
«Это опытнейший тренер, сейчас, наверное, занимается селекцией и структурой, — цитирует Metaratings.ru Тарханова. — Курбан Бердыев — опытный во всех делах, он и главным тренером работал, и функционером был. Думаю, «Сочи» возродится. Хотя, возможно, этот сезон будет переходным с целью формирования команды и игры».
Последним местом работы 70-летнего специалиста был иранский клуб «Трактор». Бердыев дважды становился чемпионом России с «Рубином», а также привел «Ростов» к серебряным медалям, но он не работал в РПЛ с 2019 года.
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 25 очками в 17 матчах.