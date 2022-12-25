Тарханов: «Бердыев — опытнейший тренер. Думаю, «Сочи» возродится»

Бывший член тренерского штаба сборной России Александр Тарханов отреагировал на официальное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Это опытнейший тренер, сейчас, наверное, занимается селекцией и структурой, — цитирует Metaratings.ru Тарханова. — Курбан Бердыев — опытный во всех делах, он и главным тренером работал, и функционером был. Думаю, «Сочи» возродится. Хотя, возможно, этот сезон будет переходным с целью формирования команды и игры».

Последним местом работы 70-летнего специалиста был иранский клуб «Трактор». Бердыев дважды становился чемпионом России с «Рубином», а также привел «Ростов» к серебряным медалям, но он не работал в РПЛ с 2019 года.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 25 очками в 17 матчах.