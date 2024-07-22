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Сегодня, 13:31

Экс-тренер «Спартака» Чернышов высказался о назначении Станковича

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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал поражение команды от «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре РПЛ и оценил перспективы нового тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Если вернуться к назначению Станковича в «Спартак», то там фигурировали фамилии Карпина, Черчесова. Чем он их превосходит? Когда ты приходишь в такой клуб, как «Спартак», от тебя ждут только побед и борьбы за чемпионство. А ты в первом матче с аутсайдером РПЛ прошлого чемпионата, хотя и в гостях, показываешь такой результат. Причем я не хочу обидеть футболистов «Оренбурга», но надо было их обыгрывать. Возможно, игроки пока не поняли требований Станковича. Хотя, как обещал он после матча, в следующем туре мы увидим совершенно другой «Спартак».

Сколько времени дадут Станковичу? Мы можем много об этом говорить, но мы не знаем условий контракта. Вдруг там какая-то огромная неустойка и руководство задумается, стоит ли разрывать контракт. Но в то же время нужно говорить о тех, кто приглашал Станковича в «Спартак». Так что тут, наверное, речь пойдет и о тех, кто его брал: спортивный директор, генеральный директор. Если результаты до зимы будут не впечатляющие, то последуют оргвыводы», — цитирует Чернышова Metaratings.ru.

Во 2-м туре «Спартак» сыграет против «Химок» в гостях  28 июля. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Андрей Чернышов
Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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