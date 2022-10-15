Гладилин: «Если «Спартак» купит троих сильных легионеров, то молодежь сядет в запас»

Сегодня, 20:57
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию о том, что спортивному директору красно-белых Полу Эшуорту поставили задачу подписать в клуб трех новичков зимой.
«Сейчас у «Спартака» хорошая команда, если они купят троих сильных легионеров, то молодежь сядет в запас, ведь новичкам определенно точно будут давать игровое время, для этого их и купят. Мы года два в еврокубках играть еще точно не будем, для чего покупать троих легионеров? Это другое дело, если они подпишут перспективных российских игроков, то я только за. Можно тогда усилить вообще любую линию. Наша молодежь может набраться опыта за этот год и вырасти в мастерстве», — цитирует «РБ Спорт» Гладилина.
53-летний англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в конце сентября этого года.
После 12 туров «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования