Экс-тренер «Спартака» Гунько: «Если Кахигао не найдет понимания в клубе, он уйдет через год»

Тренер Дмитрий Гунько оценил назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

«На мой взгляд, важно будет понять, как он будет взаимодействовать в структуре «Спартака» и как много будет центров принятия решений. Если ему удастся выстроить систему такой, какой он ее видит, то, наверное, все может получиться. Важно будет, как он будет взаимодействовать в реалиях российского клуба. Если он не найдет понимания и не выстроит работу так, как считает нужным, он уйдет через год. Если за разные блоки игроков будут отвечать разные люди или будет какое-то назначение без согласования. А если сможет выстроить, то не уйдет. Любому специалисту необходимо время, необходимо, чтобы клуб работал по тем принципам, которые он собирается выстраивать. Дадут ему это сделать — будет видно по результатам», — сказал Гунько ODDS.ru.

«Спартак» объявил о назначении Кахигао 3 января. Ранее функционер работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».