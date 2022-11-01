Рианчо: «Каррера способен возглавить любой европейский топ-клуб»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о перерыве в работе бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Массимо Каррера — специалист высокого уровня, отличный тренер. Он доказал это своей работой в «Спартаке». Я уверен, что Каррера сейчас не тренирует исключительно по собственному решению. Массимо способен возглавить любой европейский топ-клуб. Не зря недавно говорили, что он может стать тренером «Ювентуса». Думаю, рано или поздно Каррера вернется к работе», — сказал Рианчо «РБ Спорт».

После «Спартака» Каррера работал в греческом АЕКе и итальянском «Бари».

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок страны.