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Сегодня, 16:30

Романцев — о судействе: «Думал, с ВАР будет больше порядка, а вышло наоборот»

Александр Львов
Обозреватель
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Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о судействе в российском футболе.

— После матча «Урала» с «Крыльями» «СЭ» написал, что судья Кукуян ошибочно удалил игрока хозяев и без причин назначил в их ворота пенальти. Прав ли президент уральцев Григорий Иванов, возмутившийся назначением арбитра из Сочи? Ведь с командой из этого города «Урал» борется за выживание.

— Убежден, что Григорий Викторович прав на все 100 процентов! Я точно так же отреагировал бы на такое назначение. Никак не пойму, зачем господам из судейского комитета нужно идти на подобные эксперименты и лишний раз давать повод ставить под сомнение справедливость этих решений. У нас и так каждый второй матч заканчивается судейским скандалом.

Потом скажут, что коллегия признала решения Кукуяна верными. Что ж, это ее право. Но осадок-то остался — ведь игру обслуживал судья из города, чья команда была заинтересована в поражении хозяев. А значит, любая ошибка воспринималась как помощь «своим». Не ставлю под сомнение порядочность сочинского арбитра, но почему нельзя было назначить на эту игру нейтрального судью? Или их у нас по пальцам пересчитать? А может, проще было бы вернуться к назначению арбитров с помощью жеребьевки? Глядишь, и отпали бы все сомнения в репутации людей со свистком и причинах странных решений их начальников.

Каюсь, думал, что с появлением ВАР станет больше порядка и меньше споров с подозрениями, которые частенько выливаются в скандалы. Но все наоборот. И почти каждый матч — это бесконечные выяснения отношений с арбитрами, их переговоры с ВАР, непонятные решения, озвученные на весь стадион. А вместе с этим теряется динамика игры, ее зрелищность. Хоть в старые добрые времена возвращайся, когда все было в руках одного человека со свистком. Это я уже как болельщик говорю.

Полное интервью Олега Романцева читайте на сайте «СЭ»

Олег Романцев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Павел Кукуян
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