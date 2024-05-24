Экс-тренер «Спартака» Гладилин: «Если «Динамо» не использует свой шанс, его может не быть еще десятки лет»

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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.
«Если «Динамо» сейчас не использует этот шанс, его может не быть еще несколько десятков лет. Их ведь сейчас даже ничья устраивает, все в их руках. Сейчас такой расклад, что им и побеждать необязательно. Сыграют вничью — и становятся чемпионами», — цитирует Гладилина «Газета.ru».
После 29 туров «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два балла, а «Краснодар» — на три. «Динамо» на выезде сыграет против «Краснодара», а «Зенит» примет «Ростов». Оба матча состоятся 25 мая и начнутся в 16.30 по московскому времени.