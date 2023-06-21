Гладилин о причинах увольнения Мележикова: «Траты «Спартака» самые большие, а результаты неудовлетворительные»

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Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил результаты красно-белых при генеральном директоре Евгении Мележикове.
20 июня клуб объявил об отставке руководителя и назначении на эту должность Олега Малышева.
«Лично я не знаком ни с Мележиковым, ни с Малышевым, и как они работают, я не знаю. Видимо, у руководства есть какие-то вопросы, ведь просто так не увольняют. Мое предположение такое, что траты самые большие в лиге, как говорит пресса, а результаты, исходя из затрат, неудовлетворительные. Наверное, это основная причина увольнения и смены позиций. Бизнесмены считают деньги и результат от этих денег. Но точно скажут только хозяева клуба», — цитирует Гладилина Metaratings.ru.
Мележиков работал в «Спартаке» с 2015 года, должность гендиректора занимали с 2021-го.