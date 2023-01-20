Валерий Петраков: «Дзюба — жадный? Бред полный!»

Экс-форвард «Торпедо» и бывший тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

«Часто можно слышать, что Дзюба жадный и гоняется за деньгами? Да бред полный! При чем здесь это? Не думаю, что Артем сейчас ставит деньги на первое место. У него задача — вернуться в футбол. У «Торпедо» задача — сохранить место в премьер-лиге. Ситуация сложная, но еще достаточно игр, можно бороться. При нормальном подборе игроков, мне кажется, шансы есть. Андрей Талалаев должен справиться», — приводит слова Петракова «РБ Спорт».

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус сообщил отказе в подписании Дзюбы.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.