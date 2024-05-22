Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:23

Экс-тренер «Войводины»: «Зукич — сильный игрок, который может усилить ЦСКА»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Войводины» Радослав Батак в разговоре с «СЭ» отреагировал на интерес ЦСКА к полузащитнику Деяну Зукичу.

Ранее издание Mozzart Sport сообщило, что армейцы готовы предложить за капитана «Войводины» 2 миллиона евро. Скаут ЦСКА Алан Дзагоев наблюдал за игрой 23-летнего футболиста в финале Кубка Сербии.
«Зукич — очень перспективный игрок. Когда я пришел в «Войводину», то поверил в него, переместил его чуть ближе к атаке, после чего он сразу же стал забивать. Деян — большой профессионал, который работает на команду, а также самостоятельно выполняет упражнения до и после тренировок. Занимается своим телом. Он может сыграть на нескольких позициях на поле, очень универсальный игрок. Зукич — сильный футболист, который может усилить ЦСКА, но ему нужно будет немного времени для адаптации в российском чемпионате», — сказал Батак «СЭ».

Зукич выступает за основную команду «Войводины» с 2019 года. Всего он провел за клуб 196 матчей, в которых отметился 33 голами и 18 результативными передачами. В текущем сезоне на его счету 12 забитых мячей и 7 голевых передач в 42 играх во всех турнирах.

Алан Дзагоев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Понтус Вернблум извинился перед народом Швеции за игру в России
Ильиных и Полунин стали родителями в третий раз
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
В РПЛ из Первой лиги поднимаются клубы без болельщиков, с пустыми трибунами и долгами. Что происходит с «Химками», «Махачкалой» и «Арсеналом»
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал футболиста, который его разочаровал в сезоне-2023/24

Булатов — о Джикии: «Решение не продлевать с ним контракт напрашивалось»