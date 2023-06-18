Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:35

Экс-тренер вратарей «Спартака» Дарвин: «Ошибки голкиперов — следствие весенних перепадов в игре команды»

Александр Львов
Обозреватель
Telegram Дзен

Бывший тренер вратарей «Спартака» Юрий Дарвин в интервью «СЭ» рассказал, с чем связаны ошибки голкиперов красно-белых в сезоне-2022/23.

— Согласен с Александром Филимоновым, который считает, что ошибки Селихова и Максименко этой весной были следствием общего состояния «Спартака» и его перепадами на финише чемпионата?

— Тут двух мнений быть не может. По весне «Спартак» не переставал удивлять. То громит в Кубке «Локомотив», то уступает скромному «Акрону». Или побеждает «Краснодар» с ЦСКА и безлико проигрывает «Оренбургу», а после делит очки с «Химками». От такого игрового шараханья любой вратарь с ума сойдет!

— Ты прежде всего винишь в этом оборону «Спартака», из-за которой у вратаря столько проблем?

— В первую очередь. Возьми статистику — до зимы «Спартак» пропустил в 17 матчах 18 мячей, а весной столько же, но уже в 10 встречах! И не из-за фатального стечения обстоятельств. Сегодня кроме Джикии в этой линии объективно нет игроков, класс которых позволял бы решать большие задачи. Взять хотя бы борьбу на втором этаже, где наши защитники моментами просто выглядят посторонними. Особенно Денисов. Есть претензии и к часто теряющему позицию Маслову. А ссылка на их молодость не оправдание.

А уж что касается приобретения Дуарте... Это просто загадка. Для примера взгляни на оценки «СЭ» защитникам «Спартака» в Самаре. То, что в этой проигранной встрече лучший балл у Максименко, говорит о качестве нынешней обороны, найти с которой общий язык и навести в ней порядок — проблема для любого голкипера.

Но как же просто это удавалось тем, кому повезло защищать ворота «Спартака» вместе с Хлестовым и Ананко, Ковтуном и Парфеновым, Митрески и Чуйсе. Да и с защитниками предыдущего поколения во главе с Витей Онопко...

Александр Селихов. «Спартаку» нужен не дублер Селихова, а голкипер-лидер!" Интервью тренера вратарей, который работал с Романцевым
Александр Селихов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча
Трусову и Щербакову оформили в резерв сборной России. Что это дает?
Политолог Вароли рассказал о злости элит США после заявления Путина о потерях ВСУ
Российские военные подорвали опорпункт ВСУ трофейным БТР
Экс-разведчик США заявил о замене украинских военных поляками в случае поражения ВСУ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Экс-тренер вратарей «Спартака» Дарвин: «Я бы вернул в клуб Митрюшкина»
«Спартаку» нужен не дублер Селихова, а голкипер-лидер!» Интервью тренера вратарей, который работал с Романцевым
В «Оренбурге» рассказали о ходе переговоров с Ярошиком
Сильянов приехал на медосмотр «Локомотива»
РПЛ, таблица переходов лета: «Локо» подписал Самошникова, а Рыбус покинет «Спартак»?
Бабаев: «Мы очень рады, что подписали с Мойзесом долгосрочный контракт»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Оренбурге» рассказали о ходе переговоров с Ярошиком

Экс-тренер вратарей «Спартака» Дарвин: «Я бы вернул в клуб Митрюшкина»