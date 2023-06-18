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Экс-тренер вратарей «Спартака» Дарвин: «Я бы вернул в клуб Митрюшкина»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший тренер вратарей «Спартака» Юрий Дарвин в интервью «СЭ» отметил, что красно-белым стоит подумать о возвращении голкипера Антона Митрюшкина, который является их воспитанником.

— Может, стоит поискать вратаря за границей?

— А почему бы и нет? Угадали же в свое время с покупкой Ковалевски и Плетикосы, которые верой и правдой отрабатывали свои контракты. И о них до сих пор на трибунах вспоминают с уважением, поскольку «Спартак» был для обоих родным домом. Как, кстати, и для Андрея Диканя — голкипера очень высокого класса.

— В концовке сезона в «Химках» хорошо выглядел Митрюшкин. Он бы помог своему бывшему клубу?

— В спартаковской академии Антон считался одним из самых одаренных вратарей. Но как-то у парня не сложилось — в дебютном матче с «Тереком» пропустил на первой же минуте. Так 0:1 «Спартак» и проиграл. Да и дальше: что ни игра, то удар — гол, удар — гол. Вот на него рукой и махнули.

Подсуетился агент: давай, Антоха за границу! И прямиком в швейцарский «Сьон», где заиграл и стал самым молодым капитаном в истории клуба. Потом был в Германии. Сейчас вот в «Химках» себя показал. Считаю, что здесь тот самый случай, когда «Спартак» мог бы рискнуть. Антон — свой воспитанник, с хорошим опытом, отличными данными, рвется играть. К нему уже сейчас есть интерес других клубов. И, хотя уходил он с обидой, «Спартак» был и остается его мечтой.

Александр Селихов. «Спартаку» нужен не дублер Селихова, а голкипер-лидер!" Интервью тренера вратарей, который работал с Романцевым

Антон Митрюшкин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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