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Сегодня, 11:00

Экс-тренер «Зенита» Сканавино назвал главные козыри Семака

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино в интервью «СЭ» рассказал о главных преимуществах наставника питерского клуба Сергея Семака.

«Сначала он прошел в профессиональном футболе все стадии в качестве игрока — от низов до топ-уровня. Затем плавно перешел на роль ассистента и входил в штабы с такими топ-специалистами, как Лучано Спаллетти, Фабио Капелло. Потом Сергей сам стал главным тренером в провинциальном клубе, где добился определенных результатов. И только после всего этого Семак возглавил большую команду. Человек поступательно шел к своей нынешней должности, прошел несколько стадий подготовки не на словах, а на деле.

Для него нет секретов в большом футболе, Сергей хорошо чувствует раздевалку и отличается гибкостью в общении. Те, кто его огульно критикует, делают это либо по незнанию, либо из-за зависти. Что касается работы за границей, то думаю, что рано или поздно Сергей вполне может попробовать там свои силы», — сказал Сканавино.

Во главе «Зенита» Семак четыре года подряд становился чемпионом России.

Полное интервью Андреа Сканавино «СЭ» здесь

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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