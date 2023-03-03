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Сегодня, 10:45

Экс-тренер «Зенита» Сканавино рассказал, кто из бразильцев долго адаптировался в питерском клубе

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Нападающий «Зенита» Малком
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино рассказал об адаптации бразильцев в питерском клубе.

«Дуглас Сантос приехал из Германии, и у него изначально наблюдался скорее немецкий, чем бразильский подход к тренировочному процессу: работал и работает как машина. Если честно, то поначалу не очень хорошо представлял себе истинный потенциал Вендела, зато со временем парень раскрылся в полной мере. А сложнее всех с точки зрения адаптации в Петербурге пришлось Малкому. Для того чтобы стать сегодняшним ярким атакующим игроком, ему понадобилось время. Зато теперь он и Клаудиньо стали вашими согражданами, что должно придать им еще большей уверенности в своих силах», — сказал Сканавино.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021 года. 24 февраля оба футболиста получили российское гражданство.

Полное интервью Андреа Сканавино «СЭ» здесь

Дуглас Сантос
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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