Экс-тренер «Зенита» Сканавино рассказал, кто из бразильцев долго адаптировался в питерском клубе

Бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино рассказал об адаптации бразильцев в питерском клубе.

«Дуглас Сантос приехал из Германии, и у него изначально наблюдался скорее немецкий, чем бразильский подход к тренировочному процессу: работал и работает как машина. Если честно, то поначалу не очень хорошо представлял себе истинный потенциал Вендела, зато со временем парень раскрылся в полной мере. А сложнее всех с точки зрения адаптации в Петербурге пришлось Малкому. Для того чтобы стать сегодняшним ярким атакующим игроком, ему понадобилось время. Зато теперь он и Клаудиньо стали вашими согражданами, что должно придать им еще большей уверенности в своих силах», — сказал Сканавино.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021 года. 24 февраля оба футболиста получили российское гражданство.

Полное интервью Андреа Сканавино «СЭ» здесь