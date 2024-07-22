Экс-тренер «Зенита» Рапопорт: «Не могу сказать, что Латышонок играл без погрешностей»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о вратаре сине-бело-голубых Евгении Латышонке.

«Я так понимаю, что Сергей Семак определился с основным вратарем и доверяет Латышонку. Хотя я не могу сказать, что он играл без погрешностей. У Евгения великолепная реакция, он очень хорошо играет на линии. Но в игре с «Крыльями», повторюсь, были ошибки, которые меня удивили. Хотя в первом тайме несколько раз выручил, когда высокие защитники «Зенита» проигрывали соперникам», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

26-летний Латышонок перешел в «Зенит» из «Балтики» в летнее межсезонье. Вратарь провел за клуб из Санкт-Петербурга 2 матча.