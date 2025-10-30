Экс-тренер «Зенита» Бурова рассказала, как футболисты изощрялись на тренировках по видеосвязи во время пандемии

Тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова в интервью «СЭ» вспомнила времена работы в «Зените» в период пандемии коронавируса.

— Вы также прошли через период коронавируса. Как контролировать футболистов удаленно?

— У нас проходили ежедневные тренировки онлайн. Мы открывали Zoom-звонок: составлялось расписание, я проводила занятия. Все, что было у нас на базе, перенесли на дома игроков. В тот период, помню, восстанавливались еще с Мамманой после вторых крестов. Аргентинец отстроил целый тренажерный зал — и ежедневно проводили по два-два с половиной часа на онлайн-тренировках.

Обязательное условие во время командных тренировок — чтобы тебя было видно. Некоторые изощрялись: им не хотелось тренироваться, и они ставили камеру так, что в кадр попадала только часть головы, начинали очень интенсивно дышать, как будто бы выполняя упражнения. Было смешно.

Но больше всего доставалось моему мужу. И надо сказать, что он в тот момент находился в великолепной форме. Потому что, когда я формировала программу занятия, первое пробное проводила с ним, а уже потом мы работали с командой.

— У вас было ваше окошко и еще, условно, 23 футболиста?

— Нет, и весь тренерский состав тренировался. Были все. Абсолютно.

— Кто все же больше всех халтурил?

— Думаю, что и без моих подсказок вы понимаете, кто.

26 сентября российская тренер-реабилитолог Мария Бурова, известная по работе в штабе Сергея Семака в «Уфе» и «Зените», подписала контракт с клубом Серии А «Фиорентина».