Экс-тренер «Зенита» Сканавино об уходе Дзюбы: «Пусть и цинично, но такие вопросы решаются хирургическим способом»

Экс-тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино в интервью «СЭ» поделился мнением об уходе Артема Дзюбы.

«Артем объективно принес очень много пользы «Зениту» — и забитыми мячами, и голевыми передачами. С этим спорить бесполезно. Но время неумолимо ко всем, и меня совершенно не удивляет то, что Дзюба прошлым летом покинул Петербург, к этому все шло. Понимаете, есть категория футболистов, которая в силу своего характера не может справиться с переходом от роли главной звезды к статусу игрока ротации, подобное не раз видел и в Италии. И это становится большой проблемой как для самого ветерана, так и для главного тренера и всего клуба. Как правило, подобные вопросы решаются только хирургическим методом, пусть звучит цинично, но это так. Вот почему уход Дзюбы из «Зенита» видится мне логичным, а то, что у него не сложилось в Турции... Я уже как-то говорил, что не удивлен этому в силу ряда нюансов, о которых не стал бы распространяться. При этом всегда взвешенно к нему относился и желаю Артему добра. Знаю, что форвард сейчас в «Локомотиве» и что уже дважды выходил на поле в Кубке России против «Спартака», — сказал Сканавино.

С августа по ноябрь 2022 года 34-летний нападающий выступал за «Адана Демирспор», в составе которого провел пять матчей и отметился в них одним забитым голом. В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.

Полное интервью Андреа Сканавино «СЭ» здесь