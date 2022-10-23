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Сегодня, 20:58

Рапопорт: «Когда у «Зенита» в строю все бразильцы, Мостовой в основной состав редко попадает»

Мария Гусева

Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт рассказал, ожидает ли увидеть полузащитника питерцев Андрея Мостового в матче с «Сочи».

«Он в этом сезоне прилично играет. Но проблема в том, что когда у «Зенита» в строю все бразильцы, Андрей в основной состав почти никогда не попадает. Был промежуток времени, когда он проникал в состав, играл неплохо, забивал — когда был травмирован Клаудиньо. Поэтому если Мостовой не выйдет на поле в матче с «Сочи», я не стал бы искать в этом какой-то подтекст, связанный с его обратной заменой в предыдущем матче, — цитирует «РБ Спорт» Рапопорта. — Оптимальный состав «Зенита» известен всем. Поэтому я был удивлен, когда Бакаев перешел в «Зенит». Деньги, конечно, еще никто не отменял. Но всем было понятно, что Бакаев — игрок замены. Он сидит и получает еще меньше практики, чем Мостовой».

В матче 4-го тура группового турнира Кубка России «Зенит» — «Крыльев Советов» (2:1) Мостовой вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева, однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана. После этого недовольный Мостовой сразу ушел в раздевалку.

Матч «Зенит» — «Сочи» состоится 24 октября. Команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» идет на 6-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-mostovoj-ne-popadaet-v-sostav-zenita-esli-zdorovy-brazil-tsy-istoriya-s-obratnoj-zamenoj-tut-ni-pri-chem/
Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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