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Сегодня, 18:16

Рапопорт: «Сделка «Зенита» с «Коринтиансом» — вынужденная»

Мария Гусева
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт рассказал, почему питерский клуб пошел на масштабную сделку с «Коринтиансом» по обмену игроков.

— Сделка с «Коринтиансом» — вынужденная, — цитирует «РБ Спорт» Рапопорта. — Потому что нападающий Юри Алберто не захотел играть в Петербурге. В него были вложены деньги. Клуб «Коринтианс», куда ушел летом Алберто, предложил такую схему. Все же игроки в Бразилии высокого уровня. Я не уверен даже, что в сложившейся ситуации «Зенит» их сильно просматривал. «Коринтианс» предложил кого-то — «Зенит» согласился. Ну, может, Семак смотрел.

— То есть, надо было брать, что дают?

— Сделка, повторюсь, — во многом, вынужденная. Потому что Юри Алберто — интересный форвард. «Зениту» нужно вернуть свои деньги. А деньги там немаленькие. Сейчас же такое время, что вообще можно ничего не получить за игроков. А тут хоть какой-то вариант.

10 января «Зенит» договорился с «Коринтиансом» о переходах бразильских футболистов в зимнее и летнее трансферные окна. Состав команды пополнят защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос. Нападающий Юри Алберто перейдет в «Коринтианс».

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Ду Кейрос
Роберт Ренан
Юри Алберто
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