Петржела оценил уровень зарплат в российском футболе: «Платят так же, как лучшим игрокам европейских лиг»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» оценил уровень зарплат в российском футболе.

«Лучшим футболистам в России платят также, как лучшим игрокам европейских лиг. Остальное — среднее, как и везде в Европе. Российский футбол — это средний показатель по Европе», — сказал Петржела «СЭ».

По итогам 2022 года самым высокооплачиваемым игроком мира стал форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Его заработная плата в парижском клубе составила 110 миллионов, а еще 55 миллионов футболист получил благодаря рекламным контрактам.