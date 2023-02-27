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Петржела оценил уровень зарплат в российском футболе: «Платят так же, как лучшим игрокам европейских лиг»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» оценил уровень зарплат в российском футболе.

«Лучшим футболистам в России платят также, как лучшим игрокам европейских лиг. Остальное — среднее, как и везде в Европе. Российский футбол — это средний показатель по Европе», — сказал Петржела «СЭ».

По итогам 2022 года самым высокооплачиваемым игроком мира стал форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Его заработная плата в парижском клубе составила 110 миллионов, а еще 55 миллионов футболист получил благодаря рекламным контрактам.

Властимил Петржела
ФК Зенит
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