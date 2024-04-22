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Сегодня, 08:45

Федун сравнил текущий чемпионат РПЛ с сезоном-1996

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» сравнил нынешний сезон РПЛ с розыгрышем чемпионата России в 1996 году.

«Этот чемпионат можно сравнить с розыгрышем 1996 года, когда уровень первенства резко упал. Лига слабая. И в матче «Ростов» — «Спартак» мы видели примитивную игру в стиле «бей-беги». Но это понятно: мы находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать», — сказал Федун «СЭ».

После 24 матчей в РПЛ первое место в чемпионате России занимает «Зенит», имеющий в активе 50 очков, второе место у «Краснодара» — 46 очков, «Динамо» замыкает тройку с 41 очком в активе.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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