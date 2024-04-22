Федун рассказал, кто будет принимать решение по новому тренеру «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» ответил на вопрос, кто должен выбирать нового главного тренера для клуба.

«Я не состою в руководстве «Спартака». Нахожусь вне команды, а о том, что происходит, могу судить только по телевизору. Считаю, что нового главного тренера будет искать спортивный директор. Это будет точно его самостоятельное решение», — сказал Федун «СЭ».

Томаш Амарал стал спортивным директором «Спартака» в конце декабря. Ранее эту должность занимал англичанин Пол Эшуорт.

«Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля 14 апреля. «Спартак» после 24 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.

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