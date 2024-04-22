Федун поделился ожиданиями от матча «Спартака» с ЦСКА: «Черная полоса может смениться белой»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против ЦСКА в перенесенном 21-м туре РПЛ. Встреча пройдет 25 апреля.

«ЦСКА в четверг сыграет без трех ведущих футболистов. Сейчас у «Спартака» будет хороший настрой. Посмотрим, что получится. Долгая черная полоса может смениться белой», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» после 24 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. ЦСКА занимает шестое место, имея в активе 37 баллов.

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