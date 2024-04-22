Федун сравнил победу над «Ростовом» с игрой против «Динамо»: «Сильно помог вратарь соперника»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» прокомментировал победу команды в матче 25-го тура РПЛ над «Ростовым» (5:1).

«Победить «Ростов»... Знаете, для Карпина «Спартак» всегда принципиальный соперник. То, что победили, — это здорово. После стольких месяцев безнадеги и критики команда наконец-то показала игру. И удача была на нашей стороне. Давайте будем откровенны: как и в матче с «Динамо», сильно помог вратарь соперника. Два «привоза» со стороны Песьякова — и дальше «Ростов» надломился. Плюс ребята нормально сыграли», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.

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