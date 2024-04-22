Федун объяснил причины увольнения Абаскаля: «Тренер растерялся. Было видно, что он поплыл»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» отреагировал на отставку главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«С тренером все понятно: есть результат — он молодец, нет — тренера долой. Что и произошло. Абаскаль растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать», — сказал Федун «СЭ».

35-летний тренер возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал экс-ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

«Спартак» после 24 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.

«Карпин? Вы все видели». Интервью Леонида Федуна о смене тренера «Спартака», Промесе и дерби