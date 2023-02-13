Федун о будущем Абаскаля в «Спартаке»: «Будет немного удачи — будут и титулы»

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на продление контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Что позволило Абаскалю за столь короткий срок получить такой кредит доверия? Он талантливый тренер. Он рисковал, принимая приглашение возглавить «Спартак» в такое непростое время. Но риск оправдался. Он умело управляет командой. Парни любят и поддерживают его. У нас молодые и очень амбициозные тренер и команда. Если будет немного удачи, то будут и титулы», — сказал Федун «СЭ».

Новое соглашение с 33-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.