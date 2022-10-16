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Сегодня, 22:12

Федун оценил судейство в дерби: «Все нормально. Предвзятости, как раньше, не было»

Федун оценил судейство в дерби
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал «СЭ» судейство в матче против ЦСКА в 13-м туре РПЛ (2:2).

«На мой взгляд, все нормально. Единственное, показалось, что в конце судья просто устал и стал пропускать моменты. Это вопросы к его физической готовности. Предвзятости, как раньше, никакой не было», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Федун
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