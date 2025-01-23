Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов призвал Селихова понять причины проигранной конкуренции в «Спартаке»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал уход из «Спартака» голкипера Александра Селихова.

Клуб и 30-летний игрок расторгли контракт по соглашению сторон.

«Порой успех в футболе достигается через тернии к звездам. Дорогу осилит идущий. Да, Александру не суждено покорить футбольный Олимп, но его футбольный интеллект на высочайшем уровне. Селихову нужно понять, почему так получилось, — как он пришел к этому этапу в карьере. Это талантливый и достаточно опытный парень. Он может помочь любой команде РПЛ», — сказал Чепчугов.

Селихов играл за «Спартак» с 2017 года, став чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.