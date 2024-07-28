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Сегодня, 19:29

Экс-вратарь ЦСКА Новиков назвал уверенной победу команды над «Пари НН»

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Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал победу армейцев над «Пари НН» со счетом 3:0 в матче 2-го тура РПЛ.

- ЦСКА мне понравился, выиграли довольно уверенно. Говорят, что «Пари НН» был слаб? Я скажу, что нет. Это ЦСКА был силен! Радует, что команда в двух стартовых турах не пропустила ни одного мяча, это очень хорошо.

Стоит ли усиливать линию атаки? Рано пока делать выводы. Да, в Ростове-на-Дону забить не смогли, но вчера ведь отправили три мяча в сетку ворот соперника. Думаю, что на данный момент атака выглядит довольно неплохо, — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В двух матчах чемпионата России ЦСКА набрал 4 очка. В следующем туре команда дома примет «Оренбург» 4 августа.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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