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Сегодня, 17:50

Экс-вратарь ЦСКА Новиков считает, что бразильцев нельзя заставить вернуться из отпуска вовремя

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков предположил, почему игроки из Латинской Америки нередко опаздывают к началу сборов своих команд.

«Такое часто случается с бразильцами у нас. Они улетают домой, там тепло, встречают новогодние праздники... В начале года там еще и карнавал идет, поэтому они в Россию не торопятся. Бразильцы всегда были анархистами в этом плане: они любят веселиться, им режим соблюдать не нравится. Деньги у нас хорошие платят — они в некоторых ситуациях могут спокойно заплатить штраф и опоздать на сборы. Я даже не знаю, что с этим делать. Бразильцы — такой народ, любят повеселиться», — сказал Новиков «РБ Спорт».

Ранее в расположение московского «Динамо» к началу сборов не вернулся бразильский полузащитник Бителло, игрок продолжает оставаться на родине. В другие клубы РПЛ также до сих пор не приехали еще несколько латиноамериканских игроков.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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