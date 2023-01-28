Новиков: «Акинфеев способен доиграть до 40 лет, но за Буффоном ему не угнаться»

Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков заявил, что нынешние голкиперы РПЛ не способны повторить достижение Джанлуиджи Буффона, который продолжает свою карьеру игрока даже в 45 лет.

«Буффон мне нравится, он входил в список лучших вратарей мира, когда был моложе. Безусловно, это замечательный голкипер. Способен ли кто-то из наших стражей ворот доиграть до 45 лет? Думаю, что нет, ведь для этого нынешним старожилам потребуется еще примерно 9 лет. Думаю, что Акинфеев может доиграть до 40 лет, но за Буффоном ему не угнаться», — сказал Новиков «РБ Спорт».

Контракт Джанлуиджи Буффона с «Пармой» рассчитан до лета 2024 года.

45-летний итальянец является чемпионом мира, вице-чемпионом Европы, обладателем Кубка УЕФА, 10-кратным чемпионом Италии и победителем чемпионата Франции.