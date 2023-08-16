Экс-вратарь «Динамо» Фролов назвал Черчесова самым строгим тренером в карьере

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о бывшем главном тренере сборной России и «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

Голкипер назвал специалист самым строгим наставником в карьере.

«Да, это вообще пипец. С ним люди боялись разговаривать, дышать и смотреть в его сторону. По струнке все ходили. Один раз мне нужно было с Черчесовым поговорить», — цитирует Фролова Sport24.

Вратарь вспомнил, что однажды попросил экс-нападающего бело-голубых Кевина Кураньи помочь поговорить с Черчесовым, но немец отказался, объяснив это страхом.

Российский специалист возглавлял «Динамо» с апреля 2014 года по июль 2015-го.

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал Черчесова своим кумиром детства.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года, 19 июля 2023 года 59-летний специалист был отправлен в отставку после поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.