Экс-вратарь «Динамо» Сметанин раскритиковал судейство Безбородова: «Должно быть стыдно»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о судействе в матче 14-го тура против «Сочи».

В конце первого тайма арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота бело-голубых за фол на Луке Джорджевиче. Сам пострадавший исполнил одиннадцатиметровый, но его удар с точки отразил Игорь Лещук.

«Безбородову должно быть стыдно за назначение такого пенальти. Если такие ставить, в матче будет по 30 пенальти. И чем занимались судьи в комнате ВАР? Дружно заснули у монитора? Арбитры должны понести наказание. Тем более что в этом сезоне он грубо ошибается не в первый раз. Хочется послушать объяснения от судейского корпуса.

Отдельно хочу отметить Лещука. Он восстановил справедливость, которую пытался нарушить судья», – сказал Сметанин «СЭ».

«Сочи» – «Динамо»: Даса наступил на одну бутсу, Джорджевич держался за другую. За что назначен пенальти?