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28 сентября, 14:08

Абаев — о приговоре Ларина: «Надеялись на лучшее»

Дмитрий Барулев

Воспитанник и бывший вратарь «Чертаново» Илья Абаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на приговор Замоскворецкого суда Москвы по делу бывшего директора академии Николая Ларина.

— Что думаете по решению суда?

— Рассчитывали, что будет более мягкий приговор. Надеялись на лучшее. Были ли надежды у Ларина перед заседанием? Надежды были. Сейчас обсуждают апелляцию. Ждем информацию о том, как дальше все будет развиваться.

— Насколько велик ущерб для детско-юношеского футбола?

— Ущерб велик, хотя он уже не работает. Хотелось бы, чтобы его наработками пользовались, чтобы развивались футбольные школы. Надеюсь, в скором времени он вернется к своей работе.

В среду, 28 сентября, Ларина признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и приговорили к 3 годам колонии общего режима. Также суд взыскал с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

Суд установил, что ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Илья Абаев
Футбол
ФК Чертаново
Николай Ларин
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