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Сегодня, 12:03

Экс-вратарь «Локомотива» рассказал о конфликте Кучука и Диарра, из-за которого команда не стала чемпионом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев рассказал о конфликте экс-тренера москвичей Леонида Кучука и полузащитника Лассана Диарра, из-за которого команда не стала чемпионом в сезон-2013/14.

«В начале сезона чувствовалась неуверенность, теряли много очков. Но потом пришли Диарра и Буссуфа, и у нас поперло. Первый круг мы вообще отлично закончили, побеждали всех подряд. Но потом у Кучука начались непонятки с Диарра. Ласс был недоволен тем, что нас иногда закрывают на базе после игр. Или что перед тренировками проверяют давление — он ведь мусульманин, не пьет и не курит. С такими ключевыми игроками нужно уметь находить общий язык, но у Кучука не получилось. Три решающих матча того сезона Диарра играл не в полную силу — либо специально, либо просто потерял мотивацию», — приводит слова Абаева Sport24.

В сезон-2013/14 «Локомотив» занял 3-е место, а чемпионом стал ЦСКА. Вторым финишировал «Зенит».

Источник: Sport24
Илья Абаев
Лассана Диарра
ФК Локомотив (Москва)
Леонид Кучук
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