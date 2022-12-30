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Нигматулин — о переходе Лантратова в «Локомотив»: «У него хороший возраст, чтобы принести пользу»

Нигматуллин отреагировал на переход вратаря «Химок» Лантратова в «Локомотив»
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Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» переход вратаря «Химок» Ильи Лантратова в московский клуб.

«На усиление определенное напрашивается, безусловно. Сейчас в «Локомотиве» было два вратаря. Один, несмотря на то что достаточно способный и талантливый, слишком молод для того, чтобы стабильно провести сезон. Второй подвержен травмам и достаточно возрастной. Определенное усиление требуется, потому что у «Локомотива» сейчас серьезные задачи. Команде кровь из носу нужна стабильная и надежная игра в обороне, так как у «Локомотива» сейчас каждый матч финальный. Квалифицированный голкипер был необходим. Лантратов вратарь достаточно квалифицированный. Единственное, что он никогда не играл в серьезных командах. В основном в клубах, которые борются за выживание. В премьер-лиге — это были только «Химки». Но у него хороший возраст, чтобы принести пользу «Локомотиву», — сказал Нигматулин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее, 30 декабря, «Локомотив» объявил о покупке Лантратова. Футболист подписал контракт с клубом на 3,5 года.

Илья Лантратов
Руслан Нигматуллин
ФК Локомотив (Москва)
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