Радич — о Барко: «В России так часто бывает: приходит сильный иностранец, но начинает деградировать»

Экс-вратарь «Алании» и «Ростова» Деян Радич оценил выступления полузащитника Эсекьеля Барко в дебютных матчах за «Спартак».

«Сравнения Барко с Промесом? Надо подождать. В России так часто бывает: приходит сильный иностранец с хорошим уровнем — но, оказываясь внутри лиги, начинает слегка деградировать. Предъявлять к себе меньше требований, считать, что может сыграть вполноги. Свой уровень в РПЛ сильным легионерам сохранить трудно», — цитирует Радича «РБ Спорт».

25-летний Барко перешел в московский клуб из «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро, подписав контракт до лета 2027 года. Аргентинец провел 5 матчей за красно-белых в РПЛ, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.