Сегодня, 09:30
Экс-вратарь «Рубина», двукратный чемпион России Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» рассказал, что уже пятый год не употребляет алкоголь.
- Правда, что вы пить бросили?
— Да, пятый год — ни капли! Даже не тянет!
- Объясните — почему завязали? Вы же не из тех, кто мог на неделю в запой уйти.
— Ну что вы! Запои — это вообще не про меня. Всегда меру знал. Вечерком мог позволить себе две-три бутылки пива или пару бокалов вина, но не больше. А потом в новогоднюю ночь, когда отгремели куранты, сказал жене: «Готов исполнить любое твое желание». Ответила: «Год без спиртного!» — «Договорились!»
Я и сам хотел паузу взять. Но нужен был дополнительный стимул. К тому времени полностью пересмотрел режим питания, стал уделять огромное внимание восстановлению, в тренажерном зале работал по специальной программе. Делал все, чтобы продлить вратарскую карьеру... Год прошел, думаю: «А мне и без алкоголя хорошо! Никакой ломки. Ну и зачем начинать?»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования