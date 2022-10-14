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Кавазашвили: «Селихов — достойный, уверенный вратарь, подходящий для «Спартака»

Мария Гусева

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на продление контракта с голкипером красно-белых Александром Селиховым до 2025 года.

«Я очень счастлив от того, что «Спартак» наконец подписал контракт с Селиховым, потому что Саша — вратарь, который на улице не валяется. Это достойный, уверенный вратарь, который для «Спартака» подходит по всем параметрам. Даже то, что сегодня у «Спартака» в принципе есть два хороших вратаря, говорит о том, что они в добром соперничестве учатся друг у друга, как правильно надо играть и проводить тренировки для повышения мастерства. У «Спартака» иначе не может быть. «Спартак» должен быть лучшим!» — приводит слова Кавазашвили Sport24.

Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и пропустил 11 голов, три раза сыграв на ноль.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье, 16 октября, красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-14-kavazashvili-selikhov-dostoynyy-i-uverennyy-vratar-takoy-na-ulitse-ne-valyayetsya
Александр Селихов
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