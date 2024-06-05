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Сегодня, 19:56

Экс-вратарь «Зенита» Васютин получил предложения от клубов из-за границы

Виктория Кравченко
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Агент экс-вратаря «Зенита» Александра Васютина Александр Дубровин рассказал о будущем игрока.

«Предложения по Александру есть, и футболист их рассматривает. У нас есть предложения из Скандинавии, Венгрии и клубов РПЛ. Из них Васютин выберет, что ближе ему по духу — остаться в России или продолжить карьеру в Европе», — цитирует Дубровина Sport24.

Всего за время выступления за «Зенит» футболист выходил на поле в 12-ти матчах. Вместе с командой игрок выиграл восемь трофеев: 4 титула чемпиона России, дважды стал обладателем национального Кубка и дважды Суперкубка.

Источник: https://sport24.ru/football/news-653680-eks-vratar-zenita-vasyutin-poluchil-predlozheniya-ot-klubov-rpl-i-iz-za-granitsy
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