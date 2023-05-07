Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал для «СЭ» досрочное чемпионство сине-бело-голубых, которое они оформили в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2).

«Не скажу, что чемпионство, это что-то «привычное», все-таки для многих людей — это большой труд. И, вспоминая себя, мы каждый раз старались добиться максимального результата. К тому, чтобы быть лучшим — нет никакого привыкания. Да и к тому же с принципиальным соперником, да еще и с такой безумной развязкой — это как вишенка на торте всего этого праздника», — сказал Малафеев «СЭ.

Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и 10-й в истории с учетом чемпионата СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

«Зенит» получил право нанести вторую звезду на форму.